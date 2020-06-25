День моряка (Day of the Seafarer) ежегодно отмечается 25 июня. Основанием для его учреждения стала подписанная на конференции в Маниле (Филиппины) государствами-членами Международной Морской Организации (IМО), входящими в ООН, резолюция N 19.

На этом мероприятии 25 июня 2010 года был принят ряд поправок к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) 1978 года и связанному с ней Кодексу. ПДНВ является одним из четырех столпов, на которых стоит нормативно-правовая система морского транспорта, зависящего от компетентных, хорошо подготовленных моряков, которые обеспечивают безопасность человеческой жизни на море, морскую безопасность, эффективность навигации, защиту и сохранность морской среды.

В резолюции N 19 признавалось , что принятие поправок к Конвенции и Кодексу 25 июня 2010 года, делает этот день очень важным для морского сообщества, поэтому он и был выбран в качестве Дня моряка . В документе также подчеркивалась значимость профессии моряков, чья деятельность вносит существенный вклад в развитие мировой экономики, торговли международного класса и гражданского общества.

Благодаря труду моряков на протяжении многих столетий осуществлялись международные морские перевозки и общение между разделенными океанами и морями народами.

Международный праздник День моряка затрагивает в первую очередь гражданских специалистов, моряков торгового флота, которые до недавнего времени, в отличие от своих военных коллег, не имели своего профессионального праздника. Главная его цель – познакомить мировое сообщество с насущными проблемами людей этой профессии.

Торговое судоходство с давних времен связывает государства и континенты. Более 80% мировой торговли осуществляется посредством торгового флота. В этой сфере трудится полтора миллиона моряков. Их профессия, хоть и не имеет отношения к военной, сопряжена не только со сложностями, но и с опасностями. Именно на это в первую очередь призывают обратить внимание учредители праздника. Самая насущная проблема морского судоходства – пиратство – до сих пор уносит жизни мирных тружеников водных просторов.

Международная Морская Организация (IМО) обращается к правительствам стран, имеющих флот, а также к судовладельцам с просьбой придавать большее значение развитию судоходной индустрии, оказывать поддержку позитивному имиджу моряка торгового флота, устранять неблагоприятных факторы, которые могут разрушить этот имидж.

Впервые День моряка отмечался в 2011 году. Тогда празднование проходило в онлайн режиме.

Международная Морская Организация попросила всех выразить свою поддержку морякам с помощью социальных сетей.

Каждый год День моряка посвящается определенной теме. В 2019 году он был посвящен гендерному равноправию . В ООН предлагают расширять возможности женщин в профессиях, связанных с морем.

В 2020 году тема Дня моряка " Моряки – ключевые работники " (Seafarers are Key Workers). Во время пандемии COVID-19 моряки играют важную роль в поддержании потока жизненно важных товаров, таких как продукты питания, лекарства и предметы медицинского назначения.

К празднику традиционно приурочены мероприятия, на которых поздравляют виновников торжества. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты, награды, нагрудные знаки, медали.