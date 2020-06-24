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Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Певец Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) дал совет Гарику Харламову после сообщений о разводе с актрисой Кристиной Асмус. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:51
джиган (денис устименко-вайнштейн)
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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джиган (денис устименко-вайнштейн), россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус

23:51 24.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Джиган на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Музыкант Джиган на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Певец Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) дал совет Гарику Харламову после сообщений о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
Актер Гарик Харламов
Вчера, 20:52
Харламов отреагировал на сообщения о постановочном разводе с Асмус
"Просто сбрей брови", — написал певец в комментарии под постом комика.
Харламов ответил, что уже выезжает к Джигану с бритвой.
В марте супруга Джигана модель Оскана Самойлова заявила, что намерена с ним развестись. Такое решение модель приняла после того, как в марте этого года супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста лейбла Black Star, в котором он появился без бороды и бровей.
Самойлова рассказала, что супруг обманывал ее на протяжении десяти лет, которые они были вместе. Сам музыкант призывал ее "не верить в сплетни и слухи".
Спустя некоторое время Джиган и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Вчера, 16:23Культура
Асмус прокомментировала "диванные" теории развода с Харламовым
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Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)РоссияКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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