https://ria.ru/20200624/1573436845.html
Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Певец Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) дал совет Гарику Харламову после сообщений о разводе с актрисой Кристиной Асмус. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:51
2020-06-24T23:51
джиган (денис устименко-вайнштейн)
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джиган (денис устименко-вайнштейн), россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости
. Певец Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) дал совет Гарику Харламову
после сообщений о разводе с актрисой Кристиной Асмус
.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
"Просто сбрей брови", — написал певец в комментарии под постом комика.
Харламов ответил, что уже выезжает к Джигану с бритвой.
В марте супруга Джигана модель Оскана Самойлова заявила, что намерена с ним развестись. Такое решение модель приняла после того, как в марте этого года супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста лейбла Black Star, в котором он появился без бороды и бровей.
Самойлова рассказала, что супруг обманывал ее на протяжении десяти лет, которые они были вместе. Сам музыкант призывал ее "не верить в сплетни и слухи".
Спустя некоторое время Джиган и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.