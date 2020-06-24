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Трамп оценил ход работы над соглашением по ядерному оружию с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над соглашением с Россией по контролю над стратегическими вооружениями идет хорошо. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:42
россия
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сша
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353
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россия, дональд трамп, сша, в мире

Трамп оценил ход работы над соглашением по ядерному оружию с Россией

23:42 24.06.2020
306
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над соглашением с Россией по контролю над стратегическими вооружениями идет хорошо.
"Мы сейчас работаем с Россией над соглашением об оружии, и это большое дело, в частности о ядерном оружии. Я думаю, что могу сказать, что дела у нас идут очень хорошо. Обе страны хотят, чтобы это произошло", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме.
"Мы работаем с Россией над другими вопросами. У нас очень хорошие отношения. У нас там посол сейчас, который посетит некоторые мероприятия. Это хорошо", - добавил президент.
По мероприятиями Трамп имел в виду торжества в Москве, приуроченные к 75-й годовщине Победы.
Президент пообещал, что в августе представители США посетят соответствующие мероприятия в Польше.
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РоссияДональд ТрампСШАВ мире
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