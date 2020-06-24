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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573436527.html
В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:39
75 лет великой победы
т-72б3
александр носатов (вице-адмирал)
панцирь-с1
т-34
калининград
безопасность
общество
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https://ria.ru/20200624/1573422905.html
https://ria.ru/20200624/1573421475.html
Золушка на параде - мило!
19
мое мнение девушек нужно проносить на руках
19
5
калининград
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
т-72б3, александр носатов (вице-адмирал), панцирь-с1, т-34, калининград, безопасность, общество

В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

23:39 24.06.2020
9537
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
Видео произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как девушка с голой ступней идет вровень с остальными.
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
Вчера, 15:2975 лет Великой Победы
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Принимавший парад Победы командующий Балтийским флотом Александр Носатов высоко оценил невозмутимость героини ролика.
"Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю. Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй", — сказал он.
Военноначальник отметил, что никто даже не заметил, что девушка потеряла обувь.

Парад в Калининграде

Всего в параде Победы в Калининграде приняли участие полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств.
Парад Победы в российских городах
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
1 из 28

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

© РИА Новости / Ирина Мотина
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
2 из 28

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
3 из 28

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

Воздушная часть парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
4 из 28

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

Ветераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
5 из 28

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

Артисты на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
6 из 28

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
7 из 28

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

Артист на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
8 из 28

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Танки на параде в Казани.

Танки Т-44 на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
9 из 28

Танки на параде в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

Артисты перед парадом в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
10 из 28

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
11 из 28

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
12 из 28

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
13 из 28

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
14 из 28

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
15 из 28

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

Тактические авто-вездеходы (багги) Сил специальных операций на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади имени Ленина в Туле
16 из 28

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади имени Ленина в Туле
17 из 28

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

Ветеран Великой Отечественной войны на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
18 из 28

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Воздушная часть парада в Волгограде.

Воздушная часть парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
19 из 28

Воздушная часть парада в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
20 из 28

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
21 из 28

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
22 из 28

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
23 из 28

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

Военнослужащий во время во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
24 из 28

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Мурманске
25 из 28

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня Буратино (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
26 из 28

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
27 из 28

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
28 из 28

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 28

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
2 из 28

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
3 из 28

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
4 из 28

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 28

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 28

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 28

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 28

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 28

Танки на параде в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 28

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 28

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
12 из 28

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
13 из 28

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 28

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
15 из 28

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
16 из 28

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
17 из 28

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
18 из 28

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
19 из 28

Воздушная часть парада в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
20 из 28

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
21 из 28

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
22 из 28

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
23 из 28

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
24 из 28

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
25 из 28

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
26 из 28

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
27 из 28

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
28 из 28

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Помимо этого, во время мероприятия по главной площади города проехала механизированная колонна, в состав которой вошли 75 единиц военной техники, в том числе легендарный танк Т-34. Также были представлены танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-ракетные комплексы "Гиацинт", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер", системы залпового огня "Смерч" и "Град", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
Заключительной частью парада стал пролет в едином воздушном строю 20 самолетов и вертолетов.
Также в городе дали праздничный салют из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции и штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года.
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Вчера, 15:0175 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыТ-72Б3Александр Носатов (вице-адмирал)Панцирь-С1Т-34КалининградБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Золушка на параде - мило!
25 июня, 00:06
Алексей Карасёв
2200312
мое мнение девушек нужно проносить на руках
25 июня, 01:20
МЛЯ
2000512
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