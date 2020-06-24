В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила " Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила " Комсомольская правда ".

Видео произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ . На кадрах видно, как девушка с голой ступней идет вровень с остальными.

Принимавший парад Победы командующий Балтийским флотом Александр Носатов высоко оценил невозмутимость героини ролика.

"Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю. Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй", — сказал он.

Военноначальник отметил, что никто даже не заметил, что девушка потеряла обувь.

Парад в Калининграде

Всего в параде Победы в Калининграде приняли участие полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств.

Помимо этого, во время мероприятия по главной площади города проехала механизированная колонна, в состав которой вошли 75 единиц военной техники, в том числе легендарный танк Т-34. Также были представлены танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-ракетные комплексы "Гиацинт", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер", системы залпового огня "Смерч" и "Град", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Заключительной частью парада стал пролет в едином воздушном строю 20 самолетов и вертолетов.