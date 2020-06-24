https://ria.ru/20200624/1573436333.html
Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает "поладить с Россией" несмотря на планы по переброске дополнительных американских войск в Польшу. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:31
2020-06-24T23:31
анджей дуда
дональд трамп
польша
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573436255.html
5
польша
германия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, дональд трамп, польша, германия, сша, в мире