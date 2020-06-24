https://ria.ru/20200624/1573436255.html
Дуда попросил Трампа не выводить военных из Европы
Президент Польши Анджей Дуда попросил коллегу Дональда Трампа не выводить американские войска из Европы. Об этом польский лидер заявил после встречи с главой... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:29
2020-06-24T23:54
анджей дуда
дональд трамп
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда
попросил коллегу Дональда Трампа
не выводить американские войска из Европы
. Об этом польский лидер заявил после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне
.
По его словам, сохранения военнослужащих – важный элемент европейский безопасности.
Дуда отметил, что Польша готова принять дополнительные войска. Он добавил, что американские войска "будут поддерживать польскую армию" в случае внешней агрессии.
В свою очередь, Трамп рассказал, что возможное размещение в Польше военнослужащих из США
будет сделано за счет Варшавы
.
"Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии", - сказал глава Белого дома.
Американский лидер также заявил, что Вашингтон намерен "поладить с Москвой", несмотря на переброску возможное размещение военных в Польше. Трамп предположил, что переброска сил на польскую территорию - это "сильный сигнал" России.
Кроме того, президент в очередной раз выразил возмущение в связи с тем, что Германия
покупает российский природный газ.
В начале прошлой недели Трамп пообещал уменьшить американский контингент в Германии почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин
, наоборот, недоплачивает в бюджет НАТО
.
В ответ на это немецкий посол в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.
"Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", - добавила дипломат.
Ранее газета Spiegel писала, что решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох. Глава МИД Германии Хайко Маас
также не удивился сокращению американского контингента, отметив, что две страны находятся в сложных отношениях.