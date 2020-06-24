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Дуда попросил Трампа не выводить военных из Европы
Президент Польши Анджей Дуда попросил коллегу Дональда Трампа не выводить американские войска из Европы. Об этом польский лидер заявил после встречи с главой... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:54
анджей дуда
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польша
сша
в мире
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анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Дуда попросил Трампа не выводить военных из Европы

23:29 24.06.2020 (обновлено: 23:54 24.06.2020)
1591
© REUTERS / Kacper PempelАмериканские военные на учениях в Польше. Март 2019
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019
© REUTERS / Kacper Pempel
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда попросил коллегу Дональда Трампа не выводить американские войска из Европы. Об этом польский лидер заявил после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне.
По его словам, сохранения военнослужащих – важный элемент европейский безопасности.
Дуда отметил, что Польша готова принять дополнительные войска. Он добавил, что американские войска "будут поддерживать польскую армию" в случае внешней агрессии.
В свою очередь, Трамп рассказал, что возможное размещение в Польше военнослужащих из США будет сделано за счет Варшавы.
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Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России
"Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии", - сказал глава Белого дома.
Американский лидер также заявил, что Вашингтон намерен "поладить с Москвой", несмотря на переброску возможное размещение военных в Польше. Трамп предположил, что переброска сил на польскую территорию - это "сильный сигнал" России.
Кроме того, президент в очередной раз выразил возмущение в связи с тем, что Германия покупает российский природный газ.
В начале прошлой недели Трамп пообещал уменьшить американский контингент в Германии почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин, наоборот, недоплачивает в бюджет НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда
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В ответ на это немецкий посол в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.
"Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", - добавила дипломат.
Ранее газета Spiegel писала, что решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох. Глава МИД Германии Хайко Маас также не удивился сокращению американского контингента, отметив, что две страны находятся в сложных отношениях.
Президент США Дональд Трамп
7 июня, 08:00
США собираются "подарить" Германию России
86802616
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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