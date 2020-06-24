Дуда попросил Трампа не выводить военных из Европы

Американские военные на учениях в Польше. Март 2019

По его словам, сохранения военнослужащих – важный элемент европейский безопасности.

Дуда отметил, что Польша готова принять дополнительные войска. Он добавил, что американские войска "будут поддерживать польскую армию" в случае внешней агрессии.

В свою очередь, Трамп рассказал, что возможное размещение в Польше военнослужащих из США будет сделано за счет Варшавы

"Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии", - сказал глава Белого дома.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон намерен "поладить с Москвой", несмотря на переброску возможное размещение военных в Польше. Трамп предположил, что переброска сил на польскую территорию - это "сильный сигнал" России.

Кроме того, президент в очередной раз выразил возмущение в связи с тем, что Германия покупает российский природный газ.

В начале прошлой недели Трамп пообещал уменьшить американский контингент в Германии почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин , наоборот, недоплачивает в бюджет НАТО

В ответ на это немецкий посол в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.

"Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", - добавила дипломат.