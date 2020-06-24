В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Правоохранители Правоохранители Черногории задержали вечером в среду 18 человек на фоне беспорядков перед зданием отделения МВД в Подгорице , сообщило управление полиции.

В Подгорице в среду вечером полицейские задержали парламентских депутатов оппозиционного Демократического фронта Милуна Зоговича и Марину Йочич. Йочич была задержана во время проведения трансляции в Facebook. После этого перед отделением полиции в столице собрались около 200 протестующих граждан. Они не разошлись, чего требовала полиция, применившая затем слезоточивый газ.

"Вечером около 20.00 (21.00 мск) перед зданием центра безопасности (отделения МВД) без предварительной заявки о массовом мероприятии собрались более 70 граждан и оппозиционных политиков, чтобы выразить недовольство из-за происходящего в Будве... Им было сделано несколько предупреждений и требований разойтись. Они эти требования проигнорировали и начали бросать камни в сторону полиции, при этом повреждены несколько полицейских автомобилей, ранен один сотрудник. Полиция в рамках законных полномочий применила средства принуждения – химические средства и физическую силу - и разогнала толпу, задержаны 18 человек", - сообщило полицейское ведомство.

В среду днем 17 человек, включая членов оппозиционного руководства муниципалитета Будвы, были задержаны, один полицейский получил травмы при беспорядках перед муниципалитетом. В соцсетях распространились видео применения полицией силы и слезоточивого газа при задержаниях в разных частях города.

Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня "заседание", к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали "новое руководство" муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.