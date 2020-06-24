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В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек
Правоохранители Черногории задержали вечером в среду 18 человек на фоне беспорядков перед зданием отделения МВД в Подгорице, сообщило управление полиции. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:09
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мило джуканович, черногория, подгорица (город), в мире

В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек

23:09 24.06.2020
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© предоставлено Боро ДжукичемАкция протеста верующих в Подгорице
Акция протеста верующих в Подгорице
© предоставлено Боро Джукичем
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Правоохранители Черногории задержали вечером в среду 18 человек на фоне беспорядков перед зданием отделения МВД в Подгорице, сообщило управление полиции.
В Подгорице в среду вечером полицейские задержали парламентских депутатов оппозиционного Демократического фронта Милуна Зоговича и Марину Йочич. Йочич была задержана во время проведения трансляции в Facebook. После этого перед отделением полиции в столице собрались около 200 протестующих граждан. Они не разошлись, чего требовала полиция, применившая затем слезоточивый газ.
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
22 июня, 07:03Религия и мировоззрение
СМИ: в Черногории задерживали и допрашивали священнослужителей СПЦ
"Вечером около 20.00 (21.00 мск) перед зданием центра безопасности (отделения МВД) без предварительной заявки о массовом мероприятии собрались более 70 граждан и оппозиционных политиков, чтобы выразить недовольство из-за происходящего в Будве... Им было сделано несколько предупреждений и требований разойтись. Они эти требования проигнорировали и начали бросать камни в сторону полиции, при этом повреждены несколько полицейских автомобилей, ранен один сотрудник. Полиция в рамках законных полномочий применила средства принуждения – химические средства и физическую силу - и разогнала толпу, задержаны 18 человек", - сообщило полицейское ведомство.
В среду днем 17 человек, включая членов оппозиционного руководства муниципалитета Будвы, были задержаны, один полицейский получил травмы при беспорядках перед муниципалитетом. В соцсетях распространились видео применения полицией силы и слезоточивого газа при задержаниях в разных частях города.
Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
17 июня, 10:23
СМИ: в Черногории полиция силой задержала оппозиционное руководство Будвы
Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня "заседание", к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали "новое руководство" муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.
Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория,
17 июня, 15:47Сказано в эфире
Погромы, аресты, избиения. Эксперт объяснила, что началось в ЧерногорииВ среду утром полиция Черногории провела силовую акцию по задержанию членов руководства города Будва. Оппозиция заявила, что это поставило страну на грань конфликта. Эксперт Елена Гуськова в эфире радио Sputnik дала свою оценку происходящему.
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Мило ДжукановичЧерногорияПодгорица (город)В мире
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