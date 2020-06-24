https://ria.ru/20200624/1573435681.html
Польша и США подпишут соглашении о проектировании АЭС
Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше, заявил президент этой страны Анджей Дуда после... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:04
2020-06-24T23:37
анджей дуда
польша
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, польша, сша, в мире