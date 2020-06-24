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Польша и США подпишут соглашении о проектировании АЭС
Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше, заявил президент этой страны Анджей Дуда после... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:37
анджей дуда
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анджей дуда, польша, сша, в мире

Польша и США подпишут соглашении о проектировании АЭС

23:04 24.06.2020 (обновлено: 23:37 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше, заявил президент этой страны Анджей Дуда после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне в среду.
"В ближайшее время будет подписан договор, который сделает возможным проектирование, связанное с большим проектом использования ядерной энергии для производства электрической энергии в нашей стране", - сказал Дуда.
По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.
Власти Польши ранее заявляли, что намереваются построить шесть ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт в течение 20 лет.
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