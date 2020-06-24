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Киевский суд обязал прокуратуру возбудить дело против Порошенко
Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины возбудить дело против бывшего президента Петра Порошенко, а также экс-главы Национального банка... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:56
петр порошенко
владимир лысенко
приватбанк
игорь коломойский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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петр порошенко, владимир лысенко, приватбанк, игорь коломойский, украина, в мире

Киевский суд обязал прокуратуру возбудить дело против Порошенко

22:56 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины возбудить дело против бывшего президента Петра Порошенко, а также экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой из-за возможных противоправных действий при национализации Приватбанка, заявил адвокат Владимир Лысенко, который подал соответствующее заявление от украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц… Жалоба (на бездействие прокуратуры, которая не возбудила ранее дело по этому заявлению - ред.) была удовлетворена. Соответственно, следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц офиса генпрокурора внести сведения (об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований - ред.)", - заявил Лысенко агентству УНН, которое приводит его слова.
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По его словам, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования депутатом Верховной рады Андреем Деркачем пленок, которые якобы свидетельствовали о том, что было "определенное вмешательство" при национализации Приватбанка. Адвокат отметил, что суд обязал прокуратуру возбудить дело по статьям "противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", "легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем", "незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну" и "злоупотребление властью или служебным положением".
Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. Порошенко и Байден якобы также обсуждали национализацию Приватбанка и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского.
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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Национальный банк Украины обжаловал оба решения окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда.
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Петр ПорошенкоВладимир ЛысенкоПриватБанкИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
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