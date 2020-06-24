Киевский суд обязал прокуратуру возбудить дело против Порошенко

"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц… Жалоба (на бездействие прокуратуры, которая не возбудила ранее дело по этому заявлению - ред.) была удовлетворена. Соответственно, следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц офиса генпрокурора внести сведения (об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований - ред.)", - заявил Лысенко агентству УНН, которое приводит его слова.