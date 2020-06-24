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https://ria.ru/20200624/1573435430.html
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

22:53 24.06.2020 (обновлено: 23:25 24.06.2020)
2875
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне от COVID-19 скончались еще 14 пациентов. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 3669 человек.
В Москве за все время пандемии выявили почти 217 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 140 тысяч пациентов уже излечились.
Всего в России выявили около 607 тысяч инфицированных, из которых почти 369 тысяч излечились, а более шести тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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