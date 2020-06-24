https://ria.ru/20200624/1573435430.html
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:53
2020-06-24T23:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823262_0:197:3036:1904_1400x0_80_0_0_6862c25156e610e26e613c1e975054c3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество