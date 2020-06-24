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Египетский депутат назвал воздушных змеев угрозой нацбезопасности страны
Воздушные змеи, ставшие популярными среди египтян за время вынужденной самоизоляции, являются угрозой для национальной безопасности Египта, так как их можно... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:48
египет
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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египет, в мире

Египетский депутат назвал воздушных змеев угрозой нацбезопасности страны

22:48 24.06.2020
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© РИА Новости / Александра ГуляеваЗапуск воздушных змеев у маяка. Общий план
Запуск воздушных змеев у маяка. Общий план
© РИА Новости / Александра Гуляева
КАИР, 24 июн – РИА Новости. Воздушные змеи, ставшие популярными среди египтян за время вынужденной самоизоляции, являются угрозой для национальной безопасности Египта, так как их можно оборудовать видеокамерами для съемки стратегических объектов, заявил в среду член комитета безопасности и обороны парламента Арабской Республики Халид Абу Талиб.
"Воздушные змеи раньше были игрой, использовавшейся при праздничных случаях, однако теперь, с колоссальным развитием технологий, они стали в первую очередь угрозой не только для жизни детей, но и для национальной безопасности ввиду использования современных миниатюрных средств видеосъемки", - цитирует портал Shorouk письмо депутата премьер-министру Мустафе Мадбули.
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По мнению парламентария, опасность воздушных змеев состоит в том, что их "могут оборудовать камерами слежения для съемки стратегически важных объектов".
Абу Талиб также предостерег от опасностей, связанных с нахождением владельцев воздушных змеев на крышах зданий и соревнующихся в том, кто запустит его повыше.
Депутат отмечает, что власти должны дать населению "советы и инструкции" о том, как безопасно использовать воздушных змеев. Такая просьба связана с тем, что за последнее время участились случаи гибели, в том числе детей, из-за ударов током и падения с высоты во время запуска змеев.
Так, местные СМИ сообщали, что 12 июня 18-летний юноша скончался в провинции Кальюбия после удара током, когда пытался отвязать зацепившегося за электропровода воздушного змея. 30 мая в результате аналогичного инцидента погибли двое 11-летних мальчиков в провинции Бухейра на севере страны.
Воздушные змеи стали пользоваться особой популярностью с этой весны: каждый вечер в небе пестрят сотни змеев, запускаемых скучающими энтузиастами.
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