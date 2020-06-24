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Москва и Вашингтон обсудили новую российскую ядерную доктрину
Американские военные обсудили с коллегами из РФ новую российскую доктрину ядерного сдерживания на переговорах в Вене, заявил в среду журналистам замглавы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:47
россия
дмитрий песков
владимир путин
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире

Москва и Вашингтон обсудили новую российскую ядерную доктрину

22:38 24.06.2020 (обновлено: 22:47 24.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь-М"
Пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса Тополь-М
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Американские военные обсудили с коллегами из РФ новую российскую доктрину ядерного сдерживания на переговорах в Вене, заявил в среду журналистам замглавы Стратегического командования США Томас Буссьер.
"У нас была возможность кратко обсудить с российским генеральским составом наши вопросы и озабоченности, прояснить аспекты этой доктрины, опубликованной 2 июня", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июня, 01:26
США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
По его словам, у американской стороны было также желание обсудить дополнительно не только значение этой доктрины во избежание неверных трактовок, но и обсудить нестратегическое ядерное оружие, не охваченное договором СНВ-3.
"Мы (с русскими) согласились, что движение вперед будет прекрасной возможностью получить более широкое и глубокое понимание между США и Российской Федерации о том, что значит их доктрина и как в нее вписывается нестратегическое ядерное оружие, не охваченное договором", - добавил Буссьер.
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов
22 февраля, 11:00
В СФ заявили об оборонительном характере российской военной доктрины
В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
Новая доктрина РФ подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
Вчера, 21:02
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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