Москва и Вашингтон обсудили новую российскую ядерную доктрину

"У нас была возможность кратко обсудить с российским генеральским составом наши вопросы и озабоченности, прояснить аспекты этой доктрины, опубликованной 2 июня", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, у американской стороны было также желание обсудить дополнительно не только значение этой доктрины во избежание неверных трактовок, но и обсудить нестратегическое ядерное оружие, не охваченное договором СНВ-3.