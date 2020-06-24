Crew Dragon с астронавтами НАСА вернется на Землю в августе

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции

"Мы планируем возвращение в начале августа… самое раннее – 2 августа", - сообщил Стич.

Он пояснил, что график возвращения зависит от загруженности астронавтов на МКС, в том числе от планового графика выходов в открытый космос для проведения технического обслуживания орбитальной станции.

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon совершил первый испытательный полет с экипажем в конце мая. Он прибыл на МКС 31 мая, доставив на орбиту астронавтов Дага Херли Боба Бенкена . Их испытательный полет продлен для проведения необходимой работы на борту МКС. Ранее сообщалось, что Crew Dragon может оставаться на орбите около трех-четырех месяцев, солнечные батареи корабля рассчитаны на 114 дней работы.

Как сообщил руководитель программы коммерческих полетов НАСА, в настоящее время специалисты продолжают наблюдение за пристыкованным к МКС Crew Dragon. "Он в порядке, мы многое узнаем о нем", - сообщил Стич. По его словам, по большей части корабль остается в "спящем режиме", но каждую среду специалисты включают его систему для проверки работы и тестирования.

Представитель НАСА также сообщил, что подготовка к первому регулярному полету Crew Dragon на МКС идет по плану. Между тем он подчеркнул, что начало регулярных полетов начнется не раньше, чем через шесть недель после официального завершения испытательного полета Херли и Бенкена.

"Сейчас мы думаем, что нам необходимо около шести недель между возвращением и запуском первого регулярного рейса", - сказал Стич.