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Трамп прокомментировал прекращение дела против Флинна
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад за своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, в отношении которого суд ранее закрыл дело. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:28
майкл флинн
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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майкл флинн, дональд трамп, министерство юстиции сша, сша, в мире

Трамп прокомментировал прекращение дела против Флинна

22:28 24.06.2020
557
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад за своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, в отношении которого суд ранее закрыл дело.
"Я очень рад за генерала Флинна. С ними обошлись ужасно… Его оправдали. Я хочу его поздравить. Он прошел через многое", - сказал Трамп в среду журналистам перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой.
Трамп не стал отвечать на многократно повторенный вопрос, говорил ли он с Флинном.
Ранее апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна.
Майкл Флинн
30 мая, 01:07
Стали известны подробности переговоров Флинна и Кисляка
Ранее министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР и попросило суд закрыть дело. Судья Эмметт Салливан отказался это сделать и назначил независимого эксперта для оценки дела. Тот рекомендовал дело не закрывать, а приговорить Флинна за преступление, в котором он уже признался ранее. Эксперт также предложил наказать Флинна за то, что тот лгал суду, поскольку он сначала признался в совершении преступлении, а затем пытался отозвать признание.
Флинн был советником Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
Недавно рассекреченные документы ФБР за 2016-17 годы, по мнению нынешней администрации, свидетельствуют, что слежка за окружением Трампа и "российское расследование" были начаты незаконно. Кроме того, появились свидетельства того, что Флинна специально провоцировали на дачу ложных показаний. Трамп называл дело политически мотивированным и уже пригрозил судебным разбирательством.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
14 мая, 03:02
Байден требовал раскрыть имя Флинна в документах разведки
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Майкл ФлиннДональд ТрампМинистерство юстиции СШАСШАВ мире
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