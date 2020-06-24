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Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:52
министерство обороны сша
владимир путин
москва
китай
безопасность
дональд трамп
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, владимир путин, москва, китай, безопасность, дональд трамп, в мире

Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

22:22 24.06.2020 (обновлено: 22:52 24.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.
Закон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.
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По мнению американского президента, этот документ — наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач по разработке подобных технологий.
Ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Отечественные эксперты отмечали, что американским военным нужно еще пять лет для создания уже существующих российских технологий.
При этом недавно президент Владимир Путин подчеркивал в интервью "России 1", что когда другие страны создадут гиперзвуковое оружие, то у Москвы будут средства борьбы с этим видом вооружений, которые на сегодняшний день невозможно перехватить.
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Министерство обороны СШАВладимир ПутинМоскваКитайБезопасностьДональд ТрампВ мире
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