https://ria.ru/20200624/1573434738.html
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:22
2020-06-24T22:52
министерство обороны сша
владимир путин
москва
китай
безопасность
дональд трамп
в мире
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https://ria.ru/20200601/1572186775.html
https://ria.ru/20200523/1571739194.html
Make Yellowstone Great Again
Готовятся к войне с Россией, а звездюей получат от Йеллоустоуна.
113
Виктор Казаков
Лучше бы обезьян усмирил.
63
24
москва
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, владимир путин, москва, китай, безопасность, дональд трамп, в мире