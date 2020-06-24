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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573434665.html
В мире число жертв коронавируса превысило 473 тысячи человек
Более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 9,1 миллиона, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

В мире число жертв коронавируса превысило 473 тысячи человек

22:10 24.06.2020
380
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 9,1 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4187 летальных исходов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 473 797, число заразившихся - 9 129 146.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100201
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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