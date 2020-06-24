Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

"Как стало известно Агентству теленовостей, сегодня президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области", - сообщила ведущая новостного выпуска.

В эфире было отмечено, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.

"В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время", - сообщила ведущая.

В среду Лукашенко вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне.