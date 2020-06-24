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Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:34
россия
александр лукашенко
владимир путин
тверская область
белоруссия
ржев
в мире
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353
60
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россия, александр лукашенко, владимир путин, тверская область, белоруссия, ржев, в мире

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала

21:45 24.06.2020 (обновлено: 22:34 24.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня, сообщил в среду государственный телеканал "Беларусь 1".
"Как стало известно Агентству теленовостей, сегодня президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области", - сообщила ведущая новостного выпуска.
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В эфире было отмечено, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.
"В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время", - сообщила ведущая.
В среду Лукашенко вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ранее, 19 июня, состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. По его итогам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что президенты условились продолжить разговор в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Однако после посещения в российской столице торжественных мероприятий, предусмотренных программой, - парада, возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и приема – Лукашенко улетел в Минск.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинТверская областьБелоруссияРжевВ мире
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