https://ria.ru/20200624/1573434340.html
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:45
2020-06-24T22:34
россия
александр лукашенко
владимир путин
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, тверская область, белоруссия, ржев, в мире
МИНСК, 24 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко
принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом
30 июня, сообщил в среду государственный телеканал "Беларусь 1
".
"Как стало известно Агентству теленовостей, сегодня президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области", - сообщила ведущая новостного выпуска.
В эфире было отмечено, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.
"В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время", - сообщила ведущая.
В среду Лукашенко вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ранее, 19 июня, состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. По его итогам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что президенты условились продолжить разговор в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Однако после посещения в российской столице торжественных мероприятий, предусмотренных программой, - парада, возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и приема – Лукашенко улетел в Минск.