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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573434310.html
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал РИА Новости об эмоциях от посещения парада на Красной площади и храма в Подмосковье. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:40
75 лет великой победы
парад победы
эмир кустурица
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200624/1573429794.html
1
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155802/16/1558021627_0:57:2048:1209_1400x0_80_0_0_698c7e8997d63766d653d5689209eebe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, эмир кустурица, москва, московская область (подмосковье), общество

Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву

21:40 24.06.2020
3543
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал РИА Новости об эмоциях от посещения парада на Красной площади и храма в Подмосковье.
Кустурица в среду посетил парад Победы в Москве и главный храм Вооруженных сил России в Кубинке, возведенный в честь 75-летия Победы.
оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:1575 лет Великой Победы
Парад Победы в российских городах
"Я очень рад, что был на Дне Победы, что видел парад. Я очень-очень счастливый человек, потому что понял, что жизнь - чудо, когда увидел новый храм Воскресения Христа", - сказал Кустурица на русском языке.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыЭмир КустурицаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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