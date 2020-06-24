https://ria.ru/20200624/1573434310.html
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал РИА Новости об эмоциях от посещения парада на Красной площади и храма в Подмосковье. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:40
2020-06-24T21:40
75 лет великой победы
парад победы
эмир кустурица
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200624/1573429794.html
1
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155802/16/1558021627_0:57:2048:1209_1400x0_80_0_0_698c7e8997d63766d653d5689209eebe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, эмир кустурица, москва, московская область (подмосковье), общество