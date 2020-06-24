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Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова
Мосгорсуд во вторник продлил на 3 месяца арест экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:32
александр пелипас
московский городской суд
михаил абызов
москва
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр пелипас, московский городской суд, михаил абызов, москва, происшествия

Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова

21:32 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил на 3 месяца арест экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Вместе с ним суд продлил арест бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, замгендиректору "Ру-Кома" Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг.
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
17 апреля, 08:53
Адвоката Абызова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Обвиняемые участвовали в заседании по видеоконференцсвязи.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
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Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.
Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.
В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова.
В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой ООО "Сибирская энергетическая компания" купила акции у подконтрольных Абызову компаний.
По словам защиты, законодательством запрещено проводить новую экспертизу "с нуля".
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Александр ПелипасМосковский городской судМихаил АбызовМоскваПроисшествия
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