Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил на 3 месяца арест экс-министра открытого правительства Михаила Абызова , обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Вместе с ним суд продлил арест бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову , замгендиректору "Ру-Кома" Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг.

Обвиняемые участвовали в заседании по видеоконференцсвязи.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.

В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова.

В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой ООО "Сибирская энергетическая компания" купила акции у подконтрольных Абызову компаний.