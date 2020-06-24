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В Мексике число жертв землетрясения возросло до семи человек
Губернатор штата Оахака, на который пришелся основной удар землетрясения во вторник, сообщил о семи жертвах стихийного бедствия. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:28
2020-06-24T21:28
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оахака, веракрус (штат), мексика, в мире
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости.
Губернатор штата Оахака
, на который пришелся основной удар землетрясения во вторник, сообщил о семи жертвах стихийного бедствия.
"Выражаю соболезнования семи семьям, которые потеряли родных - пятерых мужчин и двух женщин", - сказал Алехандро Мурат в обращении, опубликованном в Twitter
.
Чиновник сообщил о восстановлении дорожной инфраструктуры штата - федеральных трасс и мостов, которые пострадали от оползней. Электросети, по его словам, работают у 95% пользователей, однако в нескольких муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.
На территории южного штата землетрясение повредило более 2 тысяч жилых домов, 55 школ и институтов. Всего о различных разрушениях сообщили 85 муниципалитетов штата. Мурат отдельно выделил состояние больниц, принимающих пациентов с коронавирусом - незначительно повреждены две из них, что не мешает нормальной работе.
Гостиничная и туристическая инфраструктура прибрежного региона, а также четыре аэропорта не понесли серьезного ущерба.
Во вторник на юге Мексики
произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.
Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус
, Пуэбла, Мичоакан
, Тласкала, Идальго и Мехико
- не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек.