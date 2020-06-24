В Мексике число жертв землетрясения возросло до семи человек

Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020

МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Оахака , на который пришелся основной удар землетрясения во вторник, сообщил о семи жертвах стихийного бедствия.

"Выражаю соболезнования семи семьям, которые потеряли родных - пятерых мужчин и двух женщин", - сказал Алехандро Мурат в обращении, опубликованном в Twitter

Чиновник сообщил о восстановлении дорожной инфраструктуры штата - федеральных трасс и мостов, которые пострадали от оползней. Электросети, по его словам, работают у 95% пользователей, однако в нескольких муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.

На территории южного штата землетрясение повредило более 2 тысяч жилых домов, 55 школ и институтов. Всего о различных разрушениях сообщили 85 муниципалитетов штата. Мурат отдельно выделил состояние больниц, принимающих пациентов с коронавирусом - незначительно повреждены две из них, что не мешает нормальной работе.

Гостиничная и туристическая инфраструктура прибрежного региона, а также четыре аэропорта не понесли серьезного ущерба.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.