ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области

"Перед нами стоят очень непростые вопросы. Калужская область всегда была лидером, примером для многих регионов и в умении привлечь инвесторов, и в умении развить свою экономику, социальную сферу. Но надо идти дальше. И следующий шаг – оправдать ожидания людей", - сказал врио губернатора. По его словам, в данный период очень важно, чтобы люди реально почувствовали внимание и заботу со стороны государства. Шапша пообещал "слушать и слышать людей и находить правильные решения в ответ на их чаяния".