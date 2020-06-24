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Калужская область
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ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области
Партия "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии Владислава Шапшу кандидатом на выборы главы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:10
калужская область
владислав шапша
единая россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владислав шапша, единая россия, владимир путин, анатолий артамонов, калужская область, обнинск, политика

ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области

21:10 24.06.2020
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© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии Владислава Шапшу кандидатом на выборы главы региона, сообщило областное правительство.
В среду на производственной площадке Калужского электромеханического завода состоялся второй этап конференции регионального отделения партии "Единая Россия", на котором рассматривалось, в частности, выдвижение Шапши кандидатом на пост губернатора региона на выборах 13 сентября.
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"Владислав Валерьевич возглавил регион практически в считанные дни до начала эпидемии коронавируса. Благодаря организованной и слаженной работе регион одним из первых включился в эту борьбу – первый волонтерский штаб "Единой России" был открыт в Калужской области. Он показал эффективную работу благодаря тому, что Владислав Валерьевич лично занимался этим процессом", - заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, добавив, что в сложных условиях руководителю области удалось сохранить эффективный баланс между жесткими ограничительными мерами и решениями, направленными на сохранение жизнеспособности экономики.
Кандидатуру Шапши подержал бывший губернатор Калужской области, сенатор Анатолий Артамонов. По его мнению, в непростой ситуации с пандемией правительство региона под руководством врио губернатора достойно справлялось с поставленными задачами. "Лучших решений, чем те, которые были приняты в этой ситуации, быть не могло. Теперь главное – сохранить и преумножить то, что удалось достичь", - подчеркнул Артамонов.
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"Перед нами стоят очень непростые вопросы. Калужская область всегда была лидером, примером для многих регионов и в умении привлечь инвесторов, и в умении развить свою экономику, социальную сферу. Но надо идти дальше. И следующий шаг – оправдать ожидания людей", - сказал врио губернатора. По его словам, в данный период очень важно, чтобы люди реально почувствовали внимание и заботу со стороны государства. Шапша пообещал "слушать и слышать людей и находить правильные решения в ответ на их чаяния".
Участники конференции по итогам тайного голосования выдвинули Шапшу кандидатом на должность губернатора Калужской области от партии "Единая Россия", говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
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Калужская областьВладислав ШапшаЕдиная РоссияВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьОбнинскПолитика
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