75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России

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Грандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.