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75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России
Грандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
2020-06-24T21:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России
Грандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
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РИА Новости
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видео, парад победы, видео
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России
Грандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
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75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России

21:10 24.06.2020
496
Грандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
1601007
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