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За сутки от коронавируса выздоровели 130 российских военных
Более 5,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 130 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:08
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

За сутки от коронавируса выздоровели 130 российских военных

21:08 24.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 5,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 130 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 130 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5985 человек", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 697.
На 24 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1432 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 230 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 632.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 963 пациентам, из них 157 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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