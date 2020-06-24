США не видят необходимости в ядерных испытаниях

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США оставляют за собой право на ядерные испытания, но пока не видят в них необходимости, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли

"Нет, я не говорил об отзыве подписи по ДВЗЯИ . Я ясно дал понять, что сенат США отверг (этот) договор о запрещении испытаний, как целиком ущербный, и США не являются его частью", - заявил Биллингсли на онлайн пресс-конференции.

Он добавил, что с 1992 года, когда США ввели мораторий на ядерные испытания, у страны "есть и будет возможность проводить ядерные испытания, если мы увидим какие-либо причины для этого".

"Мне неизвестно о каких-либо причинах (для возобновления испытаний) на данный момент. Но я бы не стал исключать такую возможность, потому что зачем нам это делать?" - сказал спецпредставитель.

Биллингсли также вновь обвинил РФ в том, что она проводит ядерные испытания в нарушение своих обязательств по ДВЗЯИ. Россия ранее неоднократно отрицала подобные обвинения.

США подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ.