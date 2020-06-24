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США не видят необходимости в ядерных испытаниях
США оставляют за собой право на ядерные испытания, но пока не видят в них необходимости, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:05
маршалл биллингсли
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
сергей рябков
вена
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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маршалл биллингсли, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), сергей рябков, вена, сша, в мире

США не видят необходимости в ядерных испытаниях

21:05 24.06.2020
351
© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США оставляют за собой право на ядерные испытания, но пока не видят в них необходимости, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.
"Нет, я не говорил об отзыве подписи по ДВЗЯИ. Я ясно дал понять, что сенат США отверг (этот) договор о запрещении испытаний, как целиком ущербный, и США не являются его частью", - заявил Биллингсли на онлайн пресс-конференции.
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Он добавил, что с 1992 года, когда США ввели мораторий на ядерные испытания, у страны "есть и будет возможность проводить ядерные испытания, если мы увидим какие-либо причины для этого".
"Мне неизвестно о каких-либо причинах (для возобновления испытаний) на данный момент. Но я бы не стал исключать такую возможность, потому что зачем нам это делать?" - сказал спецпредставитель.
Биллингсли также вновь обвинил РФ в том, что она проводит ядерные испытания в нарушение своих обязательств по ДВЗЯИ. Россия ранее неоднократно отрицала подобные обвинения.
США подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
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Маршалл БиллингслиДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Сергей РябковВенаСШАВ мире
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