Египетский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

КАИР, 24 июн – РИА Новости. Статья президента РФ Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне - это напоминание о важности сотрудничества между ведущими странами для преодоления кризисов, сказала РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.

Путин написал статью о Второй мировой войне . Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

По словам аш-Шейх, "несмотря на то, что после ВОВ прошло 75 лет, происходящие в мире события и кризисы, в частности последствия коронавируса, напоминают многие уроки Второй мировой войны и делают актуальным сотрудничество между ведущими державами".

"В послании президента Путина была отмечена важность сотрудничества между ведущими державами, потому что один из полезных уроков Второй мировой войны - то, как сотрудничали великие силы и преодолевали идеологические разногласия и интересы ради поражения общего врага – нацизма", - сказала политолог.

Статья, по мнению профессора каирского университета, была "также важна тем, что она подчеркнула роль СССР в освобождении мира он фашизма".