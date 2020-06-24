https://ria.ru/20200624/1573433334.html
Египетский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне - это напоминание о важности сотрудничества между ведущими странами для преодоления кризисов,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:55
2020-06-24T20:55
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
египет
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573354189.html
1
россия
египет
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, египет, в мире
КАИР, 24 июн – РИА Новости.
Статья президента РФ Владимира Путина
о Второй мировой войне - это напоминание о важности сотрудничества между ведущими странами для преодоления кризисов, сказала РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
Путин написал статью о Второй мировой войне
. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
По словам аш-Шейх, "несмотря на то, что после ВОВ прошло 75 лет, происходящие в мире события и кризисы, в частности последствия коронавируса, напоминают многие уроки Второй мировой войны и делают актуальным сотрудничество между ведущими державами".
"В послании президента Путина была отмечена важность сотрудничества между ведущими державами, потому что один из полезных уроков Второй мировой войны - то, как сотрудничали великие силы и преодолевали идеологические разногласия и интересы ради поражения общего врага – нацизма", - сказала политолог.
Статья, по мнению профессора каирского университета, была "также важна тем, что она подчеркнула роль СССР
в освобождении мира он фашизма".
"В связи с этим послание президента Путина было очень важно, так как Россия — это продолжение СССР, важно показать, что СССР был основным участником войны, без которого одни США и Британия не смогли бы победить нацизм", - отметила Нурхан аш-Шейх.