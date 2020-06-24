Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573433334.html
Египетский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне - это напоминание о важности сотрудничества между ведущими странами для преодоления кризисов,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:55
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418137_0:0:2802:1576_1400x0_80_0_0_c6e343c1301e34479e3c0f443afbb8b4.jpg
https://ria.ru/20200624/1573422567.html
https://ria.ru/20200623/1573354189.html
1
россия
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418137_0:0:2802:1576_1400x0_80_0_0_c6e343c1301e34479e3c0f443afbb8b4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418137_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a5408039c375a02a7874c31aab44eadd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418137_236:0:2284:2048_1400x0_80_0_0_45658e38de21863cf3d25efa5fa2dbf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, египет, в мире

Египетский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

20:55 24.06.2020
2157
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КАИР, 24 июн – РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне - это напоминание о важности сотрудничества между ведущими странами для преодоления кризисов, сказала РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Вчера, 15:20
Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
По словам аш-Шейх, "несмотря на то, что после ВОВ прошло 75 лет, происходящие в мире события и кризисы, в частности последствия коронавируса, напоминают многие уроки Второй мировой войны и делают актуальным сотрудничество между ведущими державами".
"В послании президента Путина была отмечена важность сотрудничества между ведущими державами, потому что один из полезных уроков Второй мировой войны - то, как сотрудничали великие силы и преодолевали идеологические разногласия и интересы ради поражения общего врага – нацизма", - сказала политолог.
Статья, по мнению профессора каирского университета, была "также важна тем, что она подчеркнула роль СССР в освобождении мира он фашизма".
"В связи с этим послание президента Путина было очень важно, так как Россия — это продолжение СССР, важно показать, что СССР был основным участником войны, без которого одни США и Британия не смогли бы победить нацизм", - отметила Нурхан аш-Шейх.
Президент РФ Владимир Путин
23 июня, 12:39
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
4700002
Обсудить 1
РоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинЕгипетВ мире
Рекомендуем
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Актер Гарик Харламов
Харламов отреагировал на сообщения о постановочном разводе с Асмус
Военнослужащие иранской армии во время учений
Иран и Турция расследуют вооруженное столкновение на границе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Автор законов об антироссийских санкциях проиграл праймериз в конгресс
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
США предложили России обсуждать не охваченные СНВ-3 арсеналы
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии призвали выработать общую с НАТО "идею угрозы от России"
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В США надеются, что Китай присоединится к переговорам по ядерному оружию
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Европейские страны в Совбезе ООН не признают аннексии Западного берега
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
США не видят необходимости в ядерных испытаниях
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Основатель Pink Floyd призвал не забывать, что СССР разгромил нацистов
Посетитель исторического парка Россия - моя история в павильоне ВДНХ
Выставку о легендарном разведчике покажут в 22 парках по всей России
Вид на Вену
США пригласят Китай на второй раунд переговоров в Вене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Лента новостейМолния