Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573433163.html
США пригласят Китай на второй раунд переговоров в Вене
Второй раунд переговоров США и России по стратегической стабильности может пройти в конце июля-начале августа в Вене, Китай снова получит приглашение на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:48
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
китай
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ddce79697c0cdf1922ed1d3cad1940e8.jpg
https://ria.ru/20200610/1572718266.html
россия
китай
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ddce79697c0cdf1922ed1d3cad1940e8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1400x0_80_0_0_0a50ead535862088deb610316089c410.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_233:0:1673:1440_1400x0_80_0_0_137fe905286c329048676a7ca6df4fd7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, китай, вена, сша, в мире

США пригласят Китай на второй раунд переговоров в Вене

20:47 24.06.2020 (обновлено: 20:48 24.06.2020)
326
© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Второй раунд переговоров США и России по стратегической стабильности может пройти в конце июля-начале августа в Вене, Китай снова получит приглашение на переговоры, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.
"Это были очень откровенные (дискуссии) и, как я вчера сказал, был достигнут прогресс по запуску рабочих групп. И мы запланировали на конец июля или, возможно, на начало августа второй раунд в Вене… Мы ожидаем, что Китай снова будет приглашен посетить (переговоры)", - сказал Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.
Китай
10 июня, 00:38
США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
1131000
Обсудить 0
РоссияМаршалл БиллингслиСергей РябковКитайВенаСШАВ мире
Рекомендуем
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
США предложили России обсуждать не охваченные СНВ-3 арсеналы
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
Глава МИД Палестины призвал ЕС наложить санкции на Израиль
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
США не видят необходимости в ядерных испытаниях
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
В США допустили возможность продления СНВ-3
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В США надеются, что Китай присоединится к переговорам по ядерному оружию
Военнослужащие иранской армии во время учений
Иран и Турция расследуют вооруженное столкновение на границе
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Египетский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Посетитель исторического парка Россия - моя история в павильоне ВДНХ
Выставку о легендарном разведчике покажут в 22 парках по всей России
Актер Гарик Харламов
Харламов отреагировал на сообщения о постановочном разводе с Асмус
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Автор законов об антироссийских санкциях проиграл праймериз в конгресс
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Делегация Киргизии, где выявили COVID-19, вернулась в Бишкек
Пожар на автостанции в Махачкале
Спасатели локализовали пожар на автостанции в Махачкале
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
За сутки от коронавируса выздоровели 130 российских военных
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Лента новостейМолния