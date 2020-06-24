США пригласят Китай на второй раунд переговоров в Вене

"Это были очень откровенные (дискуссии) и, как я вчера сказал, был достигнут прогресс по запуску рабочих групп. И мы запланировали на конец июля или, возможно, на начало августа второй раунд в Вене… Мы ожидаем, что Китай снова будет приглашен посетить (переговоры)", - сказал Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.