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Глава МИД Палестины призвал ЕС наложить санкции на Израиль
Евросоюз должен будет наложить санкции на Израиль и прекратить сотрудничество со страной в случае осуществления планов по аннексии территорий на Западном берегу РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:44
зеев элькин
евросоюз
биньямин нетаньяху
палестина
израиль
в мире
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зеев элькин, евросоюз, биньямин нетаньяху, палестина, израиль, в мире

Глава МИД Палестины призвал ЕС наложить санкции на Израиль

20:44 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава МИД Палестины Рияд аль-Малики
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ООН, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз должен будет наложить санкции на Израиль и прекратить сотрудничество со страной в случае осуществления планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, заявил на пресс-конференции глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Прежде всего, они (Евросоюз – ред.) должны наложить санкции, они должны прекратить все виды сотрудничества между ЕС и Израилем", - сказал аль-Малики.
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По его словам, ЕС является первым торговым партнером Израиля, и это надо учесть.
Министр указал, что у ЕС есть масса инструментов, начиная с санкций и продолжая всеми видами воздействия в контексте экономического сотрудничества с Израилем.
"ЕС, в первую очередь, не должен признавать аннексию, ЕС не должен сотрудничать с Израилем в какой-либо форме", - заявил аль-Малики.
По его мнению, в случае аннексии ЕС должен прекратить поддержку Израиля в рамках всех своих программ и проектов.
Кроме того, по его словам, ЕС должен принять решение и признать государство Палестина.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
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Зеев ЭлькинЕвросоюзБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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