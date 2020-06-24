Глава МИД Палестины призвал ЕС наложить санкции на Израиль

ООН, 24 июн – РИА Новости. Рияд аль-Малики. Евросоюз должен будет наложить санкции на Израиль и прекратить сотрудничество со страной в случае осуществления планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан , заявил на пресс-конференции глава МИД Палестины

"Прежде всего, они (Евросоюз – ред.) должны наложить санкции, они должны прекратить все виды сотрудничества между ЕС и Израилем", - сказал аль-Малики.

По его словам, ЕС является первым торговым партнером Израиля, и это надо учесть.

Министр указал, что у ЕС есть масса инструментов, начиная с санкций и продолжая всеми видами воздействия в контексте экономического сотрудничества с Израилем.

"ЕС, в первую очередь, не должен признавать аннексию, ЕС не должен сотрудничать с Израилем в какой-либо форме", - заявил аль-Малики.

По его мнению, в случае аннексии ЕС должен прекратить поддержку Израиля в рамках всех своих программ и проектов.

Кроме того, по его словам, ЕС должен принять решение и признать государство Палестина.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.