США предложили России обсуждать не охваченные СНВ-3 арсеналы

Так он ответил на вопрос о сообщениях в СМИ, что российская сторона в рамках группы по ядерным арсеналам и доктрине якобы согласилась обсуждать только доктрину.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллигсли может состояться в конце июля – начале августа.