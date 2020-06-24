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Делегация Киргизии, где выявили COVID-19, вернулась в Бишкек
Делегация Киргизии во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым, у членов которой был выявлен коронавирус, вернулась из Москвы в Бишкек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:32
распространение нового коронавируса
сооронбай жээнбеков
парад победы
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бишкек
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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сооронбай жээнбеков, парад победы, москва, бишкек, киргизия, в мире

Делегация Киргизии, где выявили COVID-19, вернулась в Бишкек

20:32 24.06.2020
1049
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Делегация Киргизии во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым, у членов которой был выявлен коронавирус, вернулась из Москвы в Бишкек, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.
В среду Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, президент, члены делегации и сопровождающие перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилете в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат.
"Делегация Кыргызской Республики во главе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым сегодня, 24 июня, вернулась из города Москвы, Российская Федерация", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, члены делегации сдали повторные анализы.
"Все они, в том числе глава государства, уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня. Лица, у которых ранее результаты анализов вышли положительными, будут находиться на изоляции 14 дней", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСооронбай ЖээнбековПарад ПобедыМоскваБишкекКиргизияВ мире
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