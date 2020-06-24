Делегация Киргизии, где выявили COVID-19, вернулась в Бишкек

"Делегация Кыргызской Республики во главе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым сегодня, 24 июня, вернулась из города Москвы, Российская Федерация", - сказал представитель пресс-службы.

"Все они, в том числе глава государства, уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня. Лица, у которых ранее результаты анализов вышли положительными, будут находиться на изоляции 14 дней", - подчеркнули в пресс-службе.