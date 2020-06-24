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США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе
США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:29
россия
маршалл биллингсли
европа
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россия, маршалл биллингсли, европа, сша, в мире

США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе

20:29 24.06.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПомощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.
"Я не буду много думать и беспокоиться о моратории РСМД, потому что, говоря по-простому, этого (моратория) не будет", - заявил Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.
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При этом он указал, что Китай не ограничен никакими договорами в этой области. "Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)", - сказал спецпредставитель.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке.
В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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РоссияМаршалл БиллингслиЕвропаСШАВ мире
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