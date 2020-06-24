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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573432359.html
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573377499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

20:26 24.06.2020 (обновлено: 20:39 24.06.2020)
8754
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек. Скончались более 473 тысяч.
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"В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах", — сказал Гебрейесус.
На пороге очередной круглой цифры глава ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.
В России выявили 607 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 8,5 тысячи человек умерли, более 368 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
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После сегодняшнего парада и предстоящего голосования - охотно верю.
24 июня, 21:31
ОЛОлег Ливанов
110008
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