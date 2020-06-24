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Европейские страны в Совбезе ООН не признают аннексии Западного берега
Европейские страны, входящие в Совет Безопасности ООН, заявили, что аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет за собой последствия... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:22
бени ганц
зеев элькин
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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бени ганц, зеев элькин, совет безопасности оон, биньямин нетаньяху, европа, оон, палестина, израиль, в мире

Европейские страны в Совбезе ООН не признают аннексии Западного берега

20:22 24.06.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 24 июн – РИА Новости. Европейские страны, входящие в Совет Безопасности ООН, заявили, что аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет за собой последствия для их отношений с Тель-Авивом, а сама аннексия Европой признана не будет.
Заявление сделали действующие члены СБ и европейские страны, которые займут кресла в Совете в 2021 году. В их числе: Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Ирландия, Норвегия.
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
13 июня, 09:17
Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии
"В соответствии с нашими обязательствами и обязанностями в рамках международного права, аннексия будет иметь последствия для наших тесных отношений с Израилем и не будет признана нами", - сказано в заявлении по итогам заседания СБ ООН по теме ближневосточного урегулирования.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 16:14
Генсек ООН прокомментировал предстоящую аннексию Западного берега Иордана
5831104
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Бени ГанцЗеев ЭлькинСовет Безопасности ООНБиньямин НетаньяхуЕвропаООНПалестинаИзраильВ мире
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