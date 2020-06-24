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Автор законов об антироссийских санкциях проиграл праймериз в конгресс
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США демократ Элиотт Энгел проиграл первичные партийные выборы (праймериз) и не сможет РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:20
евгений пригожин
конгресс сша
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евгений пригожин, конгресс сша, нью-йорк (штат), сша, в мире

Автор законов об антироссийских санкциях проиграл праймериз в конгресс

20:20 24.06.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США демократ Элиотт Энгел проиграл первичные партийные выборы (праймериз) и не сможет принять участие на выборах в ноябре.
Как следует из предварительных данных избирательной комиссии штата Нью-Йорк по 16-му избирательному округу, 72-летний Энгел набрал лишь немногим более 34% голосов, тогда как его соперник 44-летний афроамериканец Джамал Боумэн – более 60%. Боумэн считается прогрессивным демократом, которые относятся к левому крылу партии, набирающему популярность в последние годы.
Таким образом, Энгел, который работал в палате представителей с 1989 года, не сможет принять участие в выборах в палату представителей, которые пройдут 3 ноября одновременно с выборами президента США и с выборами в сенат. Палата представителей США и треть сената избираются каждые два года, президент – каждые четыре года.
На своем посту Энгел выступал в том числе как автор и сторонник целой серии антироссийских законопроектов. Одни из последних его инициатив – санкционный законопроект с призывом к властям РФ освободить "политических заключенных" и резолюция, описывающая российского бизнесмена Евгения Пригожина как "угрозу для США".
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Евгений ПригожинКонгресс СШАНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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