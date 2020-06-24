Автор законов об антироссийских санкциях проиграл праймериз в конгресс

Таким образом, Энгел, который работал в палате представителей с 1989 года, не сможет принять участие в выборах в палату представителей, которые пройдут 3 ноября одновременно с выборами президента США и с выборами в сенат. Палата представителей США и треть сената избираются каждые два года, президент – каждые четыре года.