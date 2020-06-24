Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573431846.html
Адвокаты кандидата в президенты Белоруссии Бабарико посетили его в СИЗО
Адвокаты претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в среду смогли посетить его в следственном изоляторе, сообщила представитель штаба политика... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:09
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
лидия ермошина
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143131_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_4bbb2d55b5399d26fa64ee927631b1b5.jpg
https://ria.ru/20200624/1573421325.html
https://ria.ru/20200621/1573264334.html
https://ria.ru/20200619/1573188449.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143131_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_4bbb2d55b5399d26fa64ee927631b1b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143131_164:0:2893:2047_1400x0_80_0_0_7480d6a498eae430c2503235bf2ab89a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143131_505:0:2552:2047_1400x0_80_0_0_ed207793c2631a08549bd5d2ee08617d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, лидия ермошина, белоруссия, в мире

Адвокаты кандидата в президенты Белоруссии Бабарико посетили его в СИЗО

20:09 24.06.2020
3247
© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Адвокаты претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в среду смогли посетить его в следственном изоляторе, сообщила представитель штаба политика Мария Колесникова.
До этого адвокаты посещали Бабарико в СИЗО в субботу во время процессуальных действий. Как пояснял РИА Новости один из его защитников Александр Пыльченко, им отказывают в допуске к клиенту в СИЗО КГБ в Минске из-за введенного там карантина на фоне эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, однако это мешает реализации имеющегося у политика законного права на защиту.
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Вчера, 14:58
Белорусский суд не удовлетворил жалобу на задержание Бабарико
"У нас есть новости: сегодня адвокаты были у Виктора Дмитриевича. Мы точно знаем, что он здоров, в бодром здравии", - сказала Колесникова в ходе видеообращения от имени штаба политика.
По ее словам, сына политика Эдуарда в СИЗО адвокаты в последний раз навещали в субботу.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
21 июня, 16:38
Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся под стражей, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина поясняла РИА Новости, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.
Минск
19 июня, 14:31
Претендент на пост главы Белоруссии прокомментировал задержание Бабарико
920253
Обсудить 0
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
В Минобороны объяснили досрочное открытие Главного храма ВС
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Автор законов об антироссийских санкциях проиграл праймериз в конгресс
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Цепкало
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии призвали выработать общую с НАТО "идею угрозы от России"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Януковича снова заподозрили в госизмене на Украине
Актер Гарик Харламов
Харламов отреагировал на сообщения о постановочном разводе с Асмус
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в пустых обещаниях африканскому народу
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Европейские страны в Совбезе ООН не признают аннексии Западного берега
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
В Махачкале при пожаре на рынке никто не пострадал
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Открытие памятника Мусе Джалилю
Самолёт, названный именем Мусы Джалиля, совершил первый рейс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Адвокат Ефремова раскрыл размер компенсации семье погибшего в ДТП
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Лента новостейМолния