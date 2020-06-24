Адвокаты кандидата в президенты Белоруссии Бабарико посетили его в СИЗО

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Адвокаты претендента на пост президента Белоруссии Адвокаты претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в среду смогли посетить его в следственном изоляторе, сообщила представитель штаба политика Мария Колесникова.

До этого адвокаты посещали Бабарико в СИЗО в субботу во время процессуальных действий. Как пояснял РИА Новости один из его защитников Александр Пыльченко, им отказывают в допуске к клиенту в СИЗО КГБ в Минске из-за введенного там карантина на фоне эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, однако это мешает реализации имеющегося у политика законного права на защиту.

"У нас есть новости: сегодня адвокаты были у Виктора Дмитриевича. Мы точно знаем, что он здоров, в бодром здравии", - сказала Колесникова в ходе видеообращения от имени штаба политика.

По ее словам, сына политика Эдуарда в СИЗО адвокаты в последний раз навещали в субботу.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов " дела Белгазпромбанка ", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся под стражей, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.