Помпео обвинил Китай в пустых обещаниях африканскому народу

"На Китайско-африканском саммите, к сожалению, мы увидели больше пустых обещаний и повторяющихся банальностей со стороны Коммунистической партии Китая (КПК)", - говорится в заявлении Помпео, распространённом госдепом в среду.
По словам Помпео, "хотя президент (Китая) Си (Цзиньпин) сказал: "Мы всегда должны ставить своих людей и их жизни на первое место и в центр", он так и не смог обеспечить реальной прозрачности в вопросе ответственности КНР в распространении этого смертоносного вируса".
При этом Помпео заверил, что самый "ответственный партнёр" для Африки - США.
Китайско-африканский чрезвычайный саммит, посвященный вопросам борьбы с эпидемией COVID-19, состоялся 17 июня в формате видеоконференции. В дни саммита МИД Китая сделал ряд серьёзных заявлений по сотрудничеству с африканскими странами. В частности, о создании сетей 5G, предоставлению вакцины, а также облегчению долгового бремени этих стран в период пандемии и в рамках борьбы последствия с ней.