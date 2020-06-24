Помпео обвинил Китай в пустых обещаниях африканскому народу

По словам Помпео, "хотя президент (Китая) Си (Цзиньпин) сказал: "Мы всегда должны ставить своих людей и их жизни на первое место и в центр", он так и не смог обеспечить реальной прозрачности в вопросе ответственности КНР в распространении этого смертоносного вируса".