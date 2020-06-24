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Помпео обвинил Китай в пустых обещаниях африканскому народу
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в "пустых обещаниях" африканскому народу, данных в ходе Китайско-африканского саммита. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:01
африка
майк помпео
мид кнр
китай
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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африка, майк помпео, мид кнр, китай, сша, в мире

Помпео обвинил Китай в пустых обещаниях африканскому народу

19:59 24.06.2020 (обновлено: 20:01 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в "пустых обещаниях" африканскому народу, данных в ходе Китайско-африканского саммита.
"На Китайско-африканском саммите, к сожалению, мы увидели больше пустых обещаний и повторяющихся банальностей со стороны Коммунистической партии Китая (КПК)", - говорится в заявлении Помпео, распространённом госдепом в среду.
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По словам Помпео, "хотя президент (Китая) Си (Цзиньпин) сказал: "Мы всегда должны ставить своих людей и их жизни на первое место и в центр", он так и не смог обеспечить реальной прозрачности в вопросе ответственности КНР в распространении этого смертоносного вируса".
При этом Помпео заверил, что самый "ответственный партнёр" для Африки - США.
Китайско-африканский чрезвычайный саммит, посвященный вопросам борьбы с эпидемией COVID-19, состоялся 17 июня в формате видеоконференции. В дни саммита МИД Китая сделал ряд серьёзных заявлений по сотрудничеству с африканскими странами. В частности, о создании сетей 5G, предоставлению вакцины, а также облегчению долгового бремени этих стран в период пандемии и в рамках борьбы последствия с ней.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
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44211517
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АфрикаМайк ПомпеоМИД КНРКитайСШАВ мире
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