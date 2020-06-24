Путин выразил надежду на возвращение к привычной жизни после пандемии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что скоро вернется привычный образ жизни и станет проще и спокойнее, но пока стоит быть аккуратными в связи с распространением коронавируса.
Путин вручил в Кремле госпремии.
"Надеюсь, что жизнь восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, но тем не менее нужно быть пока аккуратными. Доктора знают", — сказал он в ходе общения с лауреатами за бокалом шампанского. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".
Среди награжденных — главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Президент обратился к нему и спросил, поддерживает ли он его рекомендации. "Железобетонно", — подтвердил врач.
Лауреаты также высказали мнение, что России удастся разобраться с коронавирусом. "Не сомневаюсь", — подтвердил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.