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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573431406.html
Путин выразил надежду на возвращение к привычной жизни после пандемии
Президент России Владимир Путин надеется, что скоро вернется привычный образ жизни и станет проще и спокойнее, но пока стоит быть аккуратными в связи с... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:53
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
россия
владимир путин
общество
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, россия, владимир путин, общество

Путин выразил надежду на возвращение к привычной жизни после пандемии

19:55 24.06.2020 (обновлено: 23:53 24.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что скоро вернется привычный образ жизни и станет проще и спокойнее, но пока стоит быть аккуратными в связи с распространением коронавируса.
Путин вручил в Кремле госпремии.
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"Надеюсь, что жизнь восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, но тем не менее нужно быть пока аккуратными. Доктора знают", — сказал он в ходе общения с лауреатами за бокалом шампанского. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".
Среди награжденных — главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Президент обратился к нему и спросил, поддерживает ли он его рекомендации. "Железобетонно", — подтвердил врач.
Лауреаты также высказали мнение, что России удастся разобраться с коронавирусом. "Не сомневаюсь", — подтвердил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииРоссияВладимир ПутинОбщество
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