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Европейские страны предупредили о последствиях аннексии Западного берега
Аннексия территорий на Западном берегу реки Иордан будет иметь негативные последствия для безопасности Израиля, заявили европейские страны, входящие в Совет... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:52
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РИА Новости
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бени ганц, зеев элькин, евросоюз, биньямин нетаньяху, великобритания, франция, германия, ирландия, оон, палестина, израиль, в мире

Европейские страны предупредили о последствиях аннексии Западного берега

19:52 24.06.2020
1925
© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ООН, 24 июн – РИА Новости. Аннексия территорий на Западном берегу реки Иордан будет иметь негативные последствия для безопасности Израиля, заявили европейские страны, входящие в Совет Безопасности ООН.
Заявление сделали действующие члены СБ и страны, которые займут кресла в Совете в 2021 году. В их числе: Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Ирландия, Норвегия.
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
14 июня, 19:02
В ООП предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега
"Аннексия будет иметь негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, включая безопасность Израиля", - сказано в заявлении.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
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Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии
1570041
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Бени ГанцЗеев ЭлькинЕвросоюзБиньямин НетаньяхуВеликобританияФранцияГерманияИрландияООНПалестинаИзраильВ мире
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