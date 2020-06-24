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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573430952.html
Источник сообщил о начале испытаний в Бразилии вакцины от коронавируса
Бразилия, занимающая второе место в мире по числу заболевших COVID-19, начала испытания вакцины, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах, знакомый с... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:54
распространение нового коронавируса
сан-паулу (город)
бразилия
в мире
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сан-паулу (город)
бразилия
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2020
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сан-паулу (город), бразилия, в мире

Источник сообщил о начале испытаний в Бразилии вакцины от коронавируса

19:33 24.06.2020 (обновлено: 23:54 24.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн — РИА Новости. Бразилия, занимающая второе место в мире по числу заболевших COVID-19, начала испытания вакцины, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах, знакомый с этой программой.
"Мы начали испытания на этой неделе, речь идет о двух тысячах добровольцев", — сказал собеседник агентства.
Вакцина разработана британским Оксфордским университетом в партнерстве с фармацевтической корпорацией. Испытания начались с Сан-Паулу, который лидирует по числу заболевших в стране.
В Бразилии общее число зараженных COVID-19 достигло 1 145 906 человек. Скончались в общей сложности с начала вспышки 52 645 пациентов.
Вход в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве
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Распространение нового коронавирусаСан-Паулу (город)БразилияВ мире
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