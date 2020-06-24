https://ria.ru/20200624/1573430897.html
В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
Магазины загорелись на площади 1200 квадратных метров в районе автостанции "Южная" в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:29
2020-06-24T20:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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https://ria.ru/20200624/1573427123.html
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия