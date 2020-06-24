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В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
Магазины загорелись на площади 1200 квадратных метров в районе автостанции "Южная" в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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РИА Новости
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60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров

19:29 24.06.2020 (обновлено: 20:34 24.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Магазины загорелись на площади 1200 квадратных метров в районе автостанции "Южная" в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На проспекте Аметхана Султана, 160 горят магазины на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 65 человек и 21 единица техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
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