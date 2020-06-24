Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
"Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено", — сказал глава государства в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского.
Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, которому присудили государственную премию в области литературы и искусства, пригласил президента посетить учреждение и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России.
"И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать", — сказал он.