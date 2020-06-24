Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президентрассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.

"Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено", — сказал глава государства в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского.