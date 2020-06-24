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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:22
россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200624/1573420970.html
Ну да.. В его кружении одни миллиардеры и миллионеры. Они сто пудов верят в Россию. В какой ещё стране можно быть таким незаслуженно богатым?
375
Ржачно
263
100
россия
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418137_0:0:2802:1576_1400x0_80_0_0_c6e343c1301e34479e3c0f443afbb8b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

19:27 24.06.2020 (обновлено: 20:22 24.06.2020)
52867
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
"Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено", — сказал глава государства в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского.
Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, которому присудили государственную премию в области литературы и искусства, пригласил президента посетить учреждение и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России.
"И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае
Вчера, 14:4875 лет Великой Победы
Путин рассказал о гордости за Россию
56798688301
Обсудить 100
РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Ну да.. В его кружении одни миллиардеры и миллионеры. Они сто пудов верят в Россию. В какой ещё стране можно быть таким незаслуженно богатым?
24 июня, 19:47
invisibleworld
258545796
Ржачно
24 июня, 19:34
ХЗХ З
1731202670
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