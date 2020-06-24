https://ria.ru/20200624/1573430693.html
RT Deutsch запускает интерактивный проект "Все мысли о войне"
Телеканал RT Deutsch запускает интерактивный проект "Все мысли о войне", в рамках которого участники Второй мировой войны с российской и немецкой стороны... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:19
2020-06-24T19:19
телеканал rt
rt deutsch
вторая мировая война (1939-1945)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, rt deutsch, вторая мировая война (1939-1945), общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Телеканал RT Deutsch
запускает интерактивный проект "Все мысли о войне", в рамках которого участники Второй мировой войны с российской и немецкой стороны поделятся своими историями о пережитом, сообщается
на сайте телеканала.
"Телеканал RT Deutsch запускает новый интерактивный российско-немецкий проект "Все мысли о войне", посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. 24 июня, в день проведения парада Победы, он выходит на русском языке", - говорится в сообщении.
Цель проекта - показать, что даже спустя 75 лет после окончания войны ее последствия отражаются не только на участниках, но и на их потомках, а переживания из-за прошлого с годами становятся только сильнее. По мнению создателей проекта, один из лучших способов справиться с переживаниями и болью - это диалог.
Так, несколько героев с российской и немецкой стороны расскажут о своих переживаниях, а их повествование будут сопровождать комментарии одного из ведущих немецких специалистов в области психологических переживаний последствий Второй мировой войны Беттины Альберти.
Кроме того, в рамках интерактива RT
Deutsch предложит аудитории на различных платформах написать пожелания или просто поделиться своим "Спасибо" с героями проекта.