МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Телеканал Телеканал RT Deutsch запускает интерактивный проект "Все мысли о войне", в рамках которого участники Второй мировой войны с российской и немецкой стороны поделятся своими историями о пережитом, сообщается на сайте телеканала.

"Телеканал RT Deutsch запускает новый интерактивный российско-немецкий проект "Все мысли о войне", посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. 24 июня, в день проведения парада Победы, он выходит на русском языке", - говорится в сообщении.

Цель проекта - показать, что даже спустя 75 лет после окончания войны ее последствия отражаются не только на участниках, но и на их потомках, а переживания из-за прошлого с годами становятся только сильнее. По мнению создателей проекта, один из лучших способов справиться с переживаниями и болью - это диалог.

Так, несколько героев с российской и немецкой стороны расскажут о своих переживаниях, а их повествование будут сопровождать комментарии одного из ведущих немецких специалистов в области психологических переживаний последствий Второй мировой войны Беттины Альберти.