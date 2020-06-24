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Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил о якобы опасности компрометирования данных граждан через технологии Huawei и передачи их Китаю. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:15
майк помпео
huawei technologies
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572718046.html
https://ria.ru/20200616/1572975265.html
Граждане всего мира осознают опасность от США!
21
Посмотрим как у нас начнут кричать "руки прочь от Huawei", как раньше кричали "руки прочь от Анжелы Дэвис"... 😀
10
19
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, huawei technologies, китай, сша, в мире

Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"

19:15 24.06.2020
1423
© REUTERS / Yuri Gripas/PoolГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas/Pool
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил о якобы опасности компрометирования данных граждан через технологии Huawei и передачи их Китаю.
В этой связи он утверждает, что санкции в отношении китайской корпорации находят все большую поддержку по всему миру.
Госсекретарь США Майк Помпео
10 июня, 00:07
Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
"Ужесточения, направленные против Huawei, признаются гражданами всего мира, поскольку они осознают опасность наблюдения (за ними при помощи этих технологий - ред.) Коммунистической партией Китая", - сообщил Помпео в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа.
"Тренд в пользу безопасного 5G набирает силу. Чем больше стран, компаний и граждан спрашивают, кому следует доверять свои наиболее конфиденциальные данные, тем более очевидным становится ответ: не полицейскому государству, контролируемому Коммунистической партией Китая", - заключил Помпео.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G
16 июня, 02:27
США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G
38201234
Обсудить 19
Майк ПомпеоHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Граждане всего мира осознают опасность от США!
24 июня, 19:34
Von Stirliz
2100000
Посмотрим как у нас начнут кричать "руки прочь от Huawei", как раньше кричали "руки прочь от Анжелы Дэвис"... 😀
24 июня, 19:18
Konstantin Artemiev
0000010
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