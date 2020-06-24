https://ria.ru/20200624/1573430661.html
Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил о якобы опасности компрометирования данных граждан через технологии Huawei и передачи их Китаю. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:15
2020-06-24T19:15
майк помпео
huawei technologies
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572718046.html
https://ria.ru/20200616/1572975265.html
Von Stirliz
Граждане всего мира осознают опасность от США!
21
Konstantin Artemiev
Посмотрим как у нас начнут кричать "руки прочь от Huawei", как раньше кричали "руки прочь от Анжелы Дэвис"... 😀
10
19
китай
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147318_0:233:3072:1961_1400x0_80_0_0_8cdc90f83df133db3fb198c27638fdf3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, huawei technologies, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
в очередной раз заявил о якобы опасности компрометирования данных граждан через технологии Huawei
и передачи их Китаю.
В этой связи он утверждает, что санкции в отношении китайской корпорации находят все большую поддержку по всему миру.
"Ужесточения, направленные против Huawei, признаются гражданами всего мира, поскольку они осознают опасность наблюдения (за ними при помощи этих технологий - ред.) Коммунистической партией Китая", - сообщил Помпео в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа.
"Тренд в пользу безопасного 5G набирает силу. Чем больше стран, компаний и граждан спрашивают, кому следует доверять свои наиболее конфиденциальные данные, тем более очевидным становится ответ: не полицейскому государству, контролируемому Коммунистической партией Китая", - заключил Помпео.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР
и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.