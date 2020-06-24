Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил о якобы опасности компрометирования данных граждан через технологии Huawei и передачи их Китаю.

В этой связи он утверждает, что санкции в отношении китайской корпорации находят все большую поддержку по всему миру.

"Ужесточения, направленные против Huawei, признаются гражданами всего мира, поскольку они осознают опасность наблюдения (за ними при помощи этих технологий - ред.) Коммунистической партией Китая", - сообщил Помпео в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа.

"Тренд в пользу безопасного 5G набирает силу. Чем больше стран, компаний и граждан спрашивают, кому следует доверять свои наиболее конфиденциальные данные, тем более очевидным становится ответ: не полицейскому государству, контролируемому Коммунистической партией Китая", - заключил Помпео.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.