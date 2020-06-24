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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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В ЯНАО больных ОРВИ обеспечат бесплатными лекарствами
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение о бесплатном обеспечении лекарствами всех больных ОРВИ в регионе, сообщает в РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:08
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), сергей новиков, новый уренгой, тюмень, общество

В ЯНАО больных ОРВИ обеспечат бесплатными лекарствами

19:08 24.06.2020
24
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение о бесплатном обеспечении лекарствами всех больных ОРВИ в регионе, сообщает в среду пресс-служба главы округа.
"Губернатором принято беспрецедентное решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств всех больных ОРВИ в автономном округе", - говорится в сообщении.
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По словам Артюхова, это позволит быстро начать лечение.
"Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками. Чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, сразу давали ему комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на дом.
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"Препараты разбиты на несколько групп – дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения округа Сергея Новикова.
Кроме того, губернатор поставил перед штабом задачу по контролю над соблюдением правил обсервации для вахтовых работников. Поступают сообщения, что некоторые организации, снимают квартиры в жилых домах и общежитиях для изоляции своих сотрудников, несмотря на запрет.
Принято решение о создании в Новом Уренгое 102 дополнительных коек, 70% которых будут оснащены кислородом. Сейчас в городе 611 коек. Дополнительно в Новый Уренгой уже направлено 46 медицинских работников из муниципалитетов Ямала и Тюмени. В ближайшее время ожидается прибытие еще более 20 врачей и среднего медперсонала, уточняет пресс-служба.
За весь период в ЯНАО подтверждено 4553 случая COVID-19, 33 человека скончались.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Сергей НовиковНовый УренгойТюменьОбщество
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