В ЯНАО больных ОРВИ обеспечат бесплатными лекарствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа ( Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа ( ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о бесплатном обеспечении лекарствами всех больных ОРВИ в регионе, сообщает в среду пресс-служба главы округа.

"Губернатором принято беспрецедентное решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств всех больных ОРВИ в автономном округе", - говорится в сообщении.

По словам Артюхова, это позволит быстро начать лечение.

"Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками. Чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, сразу давали ему комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на дом.

"Препараты разбиты на несколько групп – дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения округа Сергея Новикова

Кроме того, губернатор поставил перед штабом задачу по контролю над соблюдением правил обсервации для вахтовых работников. Поступают сообщения, что некоторые организации, снимают квартиры в жилых домах и общежитиях для изоляции своих сотрудников, несмотря на запрет.

Принято решение о создании в Новом Уренгое 102 дополнительных коек, 70% которых будут оснащены кислородом. Сейчас в городе 611 коек. Дополнительно в Новый Уренгой уже направлено 46 медицинских работников из муниципалитетов Ямала и Тюмени . В ближайшее время ожидается прибытие еще более 20 врачей и среднего медперсонала, уточняет пресс-служба.