В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии

ООН, 24 июн - РИА Новости. Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет немедленные и ощутимые последствия, заявил глава МИД Палестины Рияд аль Малики.
Он также подчеркнул, что аннексия необратимым образом повлияет на отношения Израиля с Палестиной и регионом.
"Аннексия – частичная или полная, поэтапная или единовременная - является грубым нарушением устава ООН и не может быть реализована беспрепятственно", - заявил глава палестинского МИД.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.