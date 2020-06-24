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В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии
Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет немедленные и ощутимые последствия, заявил глава МИД Палестины Рияд аль Малики. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:05
бени ганц
рияд аль-малики
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РИА Новости
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353
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бени ганц, рияд аль-малики, совет безопасности оон, биньямин нетаньяху, оон, палестина, израиль, в мире

В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии

19:05 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ООН, 24 июн - РИА Новости. Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет немедленные и ощутимые последствия, заявил глава МИД Палестины Рияд аль Малики.
"Господин председатель (Совета Безопасности ООН – ред.), члены Совета Безопасности, Израиль должен знать, что аннексия повлечет немедленные и ощутимые последствия", - сказал аль Малики на заседании СБ ООН.
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
14 июня, 19:02
В ООП предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега
Он также подчеркнул, что аннексия необратимым образом повлияет на отношения Израиля с Палестиной и регионом.
"Аннексия – частичная или полная, поэтапная или единовременная - является грубым нарушением устава ООН и не может быть реализована беспрепятственно", - заявил глава палестинского МИД.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
13 июня, 09:17
Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии
3910261
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Бени ГанцРияд аль-МаликиСовет Безопасности ООНБиньямин НетаньяхуООНПалестинаИзраильВ мире
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