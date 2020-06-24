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США повысили награду за информацию о лидере ИГ*
США повысили вознаграждение за информацию о местонахождении лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* до 10 миллионов... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:57
майк помпео
исламское государство
сша
в мире
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
майк помпео, исламское государство, сша, в мире

США повысили награду за информацию о лидере ИГ*

18:57 24.06.2020
335
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА новости. США повысили вознаграждение за информацию о местонахождении лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* до 10 миллионов долларов, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Я рад объявить, что госдепартамент США повысил сумму вознаграждения за информацию о местонахождении нового лидера ИГ* до 10 миллионов долларов", - сказал Помпео на брифинге в госдепартаменте.
Боец спецподразделения в Багдаде
26 мая, 15:55
Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*
Согласно информации на сайте госдепартамента, вознаграждение обещано за сведения о "верховном лидере ИГ*" Аль-Мауле, также известном под именем Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
По информации Вашингтона, он являлся одним из главарей террористов запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида" в Ираке и "постепенно рос, достигнув руководящей должности заместителя главы ИГ*". Руководителем организации он стал в октябре 2019 года после гибели в результате операции США предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее в марте США сообщили о внесении нового главаря группировки "Исламское государство" в список террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 17:41
Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане
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Майк ПомпеоИсламское государствоСШАВ мире
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