США повысили награду за информацию о лидере ИГ*

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА новости. США повысили вознаграждение за информацию о местонахождении лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* до 10 миллионов долларов, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Я рад объявить, что госдепартамент США повысил сумму вознаграждения за информацию о местонахождении нового лидера ИГ* до 10 миллионов долларов", - сказал Помпео на брифинге в госдепартаменте.
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Согласно информации на сайте госдепартамента, вознаграждение обещано за сведения о "верховном лидере ИГ*" Аль-Мауле, также известном под именем Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
По информации Вашингтона, он являлся одним из главарей террористов запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида" в Ираке и "постепенно рос, достигнув руководящей должности заместителя главы ИГ*". Руководителем организации он стал в октябре 2019 года после гибели в результате операции США предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее в марте США сообщили о внесении нового главаря группировки "Исламское государство" в список террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России