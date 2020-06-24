https://ria.ru/20200624/1573429911.html
Лукашенко прослезился во время разговора с ветераном
Президент Александр Лукашенко промокнул глаза платком во время беседы с ветераном на параде Победы в Москве. На эмоциональную реакцию белорусского лидера... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:40
2020-06-24T19:33
75 лет великой победы
россия
парад победы
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573421475.html
Александр К.
Самый человечный президент в мире! Не понимаю белорусов, которые на дух его не переносят! Ведь всё же делает для блага вашей страны! Есть отдельные негативы по стране, так в какой же из стран их не бывает?! Даже в самой демократичном и супер - пупер передовом государстве как США расовые столкновения, сносы памятников и прочая бесовшина происходит! В Белоруссии тихий заповедник - мир, достаток, гарантии по социальной поддержке малоимущих! Живи да радуйся! От добра добра не ищут...
96
Кот на дереве
А вы у Белорусов спрашивали, хотят они в ваш Русский мир? Все что не идёт к России автоматически у вас записывается во враги, альтернативной точки зрения для вас не существует... что с вами не так?
60
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россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лукашенко на параде в Москве не смог сдержать слез
Лукашенко на трибуне с ветераном за несколько минут до начала парада
2020-06-24T18:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парад победы, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире