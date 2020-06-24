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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573429911.html
Лукашенко прослезился во время разговора с ветераном
Президент Александр Лукашенко промокнул глаза платком во время беседы с ветераном на параде Победы в Москве. На эмоциональную реакцию белорусского лидера... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:33
75 лет великой победы
россия
парад победы
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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Самый человечный президент в мире! Не понимаю белорусов, которые на дух его не переносят! Ведь всё же делает для блага вашей страны! Есть отдельные негативы по стране, так в какой же из стран их не бывает?! Даже в самой демократичном и супер - пупер передовом государстве как США расовые столкновения, сносы памятников и прочая бесовшина происходит! В Белоруссии тихий заповедник - мир, достаток, гарантии по социальной поддержке малоимущих! Живи да радуйся! От добра добра не ищут...
96
А вы у Белорусов спрашивали, хотят они в ваш Русский мир? Все что не идёт к России автоматически у вас записывается во враги, альтернативной точки зрения для вас не существует... что с вами не так?
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россия
москва
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Лукашенко на параде в Москве не смог сдержать слез
Лукашенко на трибуне с ветераном за несколько минут до начала парада
2020-06-24T18:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, парад победы, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

Лукашенко прослезился во время разговора с ветераном

18:40 24.06.2020 (обновлено: 19:33 24.06.2020)
14166
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко промокнул глаза платком во время беседы с ветераном на параде Победы в Москве. На эмоциональную реакцию белорусского лидера обратил внимание телеграм-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.
"Лукашенко <…> не смог сдержать слез", — говорится в описании ролика.
В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. В российскую столицу по такому случаю приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Самый человечный президент в мире! Не понимаю белорусов, которые на дух его не переносят! Ведь всё же делает для блага вашей страны! Есть отдельные негативы по стране, так в какой же из стран их не бывает?! Даже в самой демократичном и супер - пупер передовом государстве как США расовые столкновения, сносы памятников и прочая бесовшина происходит! В Белоруссии тихий заповедник - мир, достаток, гарантии по социальной поддержке малоимущих! Живи да радуйся! От добра добра не ищут...
24 июня, 18:52
Александр К.
53230136
А вы у Белорусов спрашивали, хотят они в ваш Русский мир? Все что не идёт к России автоматически у вас записывается во враги, альтернативной точки зрения для вас не существует... что с вами не так?
24 июня, 19:44
Кот на дереве
15010143
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