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Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией
Франция считает необходимым, чтобы в Евросоюзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с Турцией, заявил французский министр иностранных... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:32
жан-ив ле дриан
евросоюз
франция
ливия
турция
в мире
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ливия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жан-ив ле дриан, евросоюз, франция, ливия, турция, в мире

Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией

18:32 24.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Франция считает необходимым, чтобы в Евросоюзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с Турцией, заявил французский министр иностранных Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметное, без каких-либо табу, без наивности обсуждение перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой и чтобы ЕС твердо защищал свои собственные интересы, потому что у него есть для этого способы", - сказал Ле Дриан, выступая в Сенате в среду.
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Он назвал абсолютно скандальным инцидент с фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии.
"Но и в более широком смысле - нужно прояснить роль, которую играет Турция в Ливии. Я думаю, что мы являемся свидетелями "сириизации" Ливии, поскольку военное вмешательство Турции происходит при сирийской поддержке", - подчеркнул министр.
Ранее Франция обвинила турецких военных в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция обвинения отвергла, заявив, что французский корабль совершал опасные маневры.
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Жан-Ив Ле ДрианЕвросоюзФранцияЛивияТурцияВ мире
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