Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией

ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Франция считает необходимым, чтобы в Евросоюзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с Турцией, заявил французский министр иностранных Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметное, без каких-либо табу, без наивности обсуждение перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой и чтобы ЕС твердо защищал свои собственные интересы, потому что у него есть для этого способы", - сказал Ле Дриан, выступая в Сенате в среду.
23 июня, 16:51Турция ответила на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"
Он назвал абсолютно скандальным инцидент с фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии.
"Но и в более широком смысле - нужно прояснить роль, которую играет Турция в Ливии. Я думаю, что мы являемся свидетелями "сириизации" Ливии, поскольку военное вмешательство Турции происходит при сирийской поддержке", - подчеркнул министр.
Ранее Франция обвинила турецких военных в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция обвинения отвергла, заявив, что французский корабль совершал опасные маневры.
22 июня, 22:05Макрон заявил, что Турция ведет опасную игру в Ливии