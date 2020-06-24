Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией

"Но и в более широком смысле - нужно прояснить роль, которую играет Турция в Ливии. Я думаю, что мы являемся свидетелями "сириизации" Ливии, поскольку военное вмешательство Турции происходит при сирийской поддержке", - подчеркнул министр.