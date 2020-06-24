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Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова Совбезу... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:24
василий небензя
сергей лавров
совет безопасности оон
оон
палестина
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий небензя, сергей лавров, совет безопасности оон, оон, палестина, израиль, в мире

Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной

18:24 24.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова Совбезу ООН.
Заявление на заседании зачитал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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"Сегодня как никогда требуются международное сотрудничество и общие шаги для продвижения ближневосточного мирного процесса. Будучи активным членом "квартета", Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых палестино-израильских переговоров в интересах достижения урегулирования на международно признанной основе, на основе резолюций ООН, мадридских принципов, арабской мирной инициативы, которые предусматривают создание независимого, суверенного... палестинского государства в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - зачитал Небензя.
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Василий НебензяСергей ЛавровСовет Безопасности ООНООНПалестинаИзраильВ мире
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