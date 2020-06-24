https://ria.ru/20200624/1573428874.html
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова Совбезу... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:24
2020-06-24T18:24
василий небензя
сергей лавров
совет безопасности оон
оон
палестина
израиль
в мире
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3
палестина
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, сергей лавров, совет безопасности оон, оон, палестина, израиль, в мире