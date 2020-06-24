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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573428356.html
В Азербайджане выявили почти 600 новых случаев коронавируса
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14 305, за сутки инфекция выявлена еще у 590 человек, всего в стране умерло 174... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
азербайджан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане выявили почти 600 новых случаев коронавируса

18:15 24.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14 305, за сутки инфекция выявлена еще у 590 человек, всего в стране умерло 174 человека с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 590 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7768 человек вылечились, 174 скончались, 6363 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии проведен 441 961 тест на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджанВ мире
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