В Азербайджане выявили почти 600 новых случаев коронавируса

"В Азербайджане выявлено еще 590 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7768 человек вылечились, 174 скончались, 6363 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.