Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

По словам Пескова, президент Белоруссии присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.

Эту информацию также подтвердили в посольстве в Москве. Белорусские дипломаты отметили, что Лукашенко принял участие во всех торжественных мероприятиях, включая парад, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и прием в Кремле.

"На приеме президент Белоруссии был и уехал, когда все завершилось, как и остальные президенты", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.