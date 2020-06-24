https://ria.ru/20200624/1573428184.html
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:03
2020-06-24T20:20
75 лет великой победы
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
безопасность
политика
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ko257522
Понял, что не то время выбрал для претензии
77
Российский Крым
"...Он улетел, но обещал вернуться..." (с)
62
18
россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, безопасность, политика
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
опроверг в комментарии "Ведомостям"
сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко
вылетел в Минск
по окончании парада Победы.
Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву
сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
По словам Пескова, президент Белоруссии
присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.
Эту информацию также подтвердили в посольстве в Москве. Белорусские дипломаты отметили, что Лукашенко принял участие во всех торжественных мероприятиях, включая парад, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и прием в Кремле.
"На приеме президент Белоруссии был и уехал, когда все завершилось, как и остальные президенты", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.
В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Помимо российских, по Красной площади прошли бойцы Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.